الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

أمال ماهر،فيتو
أمال ماهر،فيتو

خرجت الفنانة آمال ماهر، عن صمتها للرد على منشورات زواجها من ثري إماراتي، والتى انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت آمال ماهر، لجمهورها حقيقة زواجها من ثري إماراتي وقضائها شهر العسل في لندن، حيث ردت على تعليق أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قالت لها: مختفية ليه يا آمال؟ إنتي اتجوزتي صحيح؟، لترد عليها الفنانة آمال ماهر قائلة: لأ مش حقيقي، ولو حصل هقول".

 

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من ناحية أخرى، أثارت آمال ماهر الجدل، في الساعات الماضية، بنشر فيديو عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل أحد المنازل، وذلك على أنغام “أنا الحب”، حيث علقت عليه بقولها “أنا الحب”.

رجل أعمال إماراتي

عقب نشر هذا الفيديو، ربط الجمهور منشورات زواجها من رجل أعمال إماراتي بجلسة التصوير، حيث قال أحد المتابعين علي “فيس بوك”:"شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله:"مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كدة يا أآمال".

 

 

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التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي شهر العسل زوجها امال ماهر

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