شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون أمام فاركو في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري المصري.

ويستضيف فريق فاركو بقيادة خالد جلال نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون أمام فاركو

ويضم تشكيل المقاولون، عامر عامر في حراسة المرمي وفاروقا نور الدين وأمير عابد ولؤي وائل وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة وجوزيف أوشايا وعمار حمدي وأحمد فوزي وأحمد علاء وأمادو أنياص.

ويتواجد علي دكة البدلاء محمود أبو السعود وعماد الدين أبوبكر وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب ومحمد هاني تريكا وعمر مرعي والحبيب أحمد أحسن وزياد فرج ومهند محمد ( مواليد 2005).

ويبحث المقاولون عن تحقيق أول فوز له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق التعادل في مباراتين والخسارة في 4 مباريات.

وخاض المقاولون 4 وديات خلال فترة توقف الدوري المصري أمام سموحة 0-1، وبلدية المحلة 1-0، والمروج الليبي 1-0، والإسماعيلي 0-2.

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وعلى الجانب الآخر خاض فريق فاركو أكثر من مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الممتاز مع أندية الممتاز استعدادا لاستئناف الدوري.

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة فاركو ضد المقاولون في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنقل مباراة فاركو ضد المقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الزمالك 11 نقطة

6- الاتحاد 11 نقطة

7- إنبي 10 نقاط

8- طلائع الجيش 10 نقاط

9- الجونة 9 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون نقطتين

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة .. 0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت