الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

المقاولون يختتم تدريباته
المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

الدوري المصري، يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني تدريباته قبل السفر للاسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

 

ويحل فريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، ضيفا على فاركو بقيادة خالد جلال غدا الخميس  ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون

وتنطلق صافرة مباراة فاركو ضد المقاولون في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

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القناة الناقلة لمباراة فاركو ضد المقاولون


ومن المقرر أن تنقل مباراة فاركو ضد المقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري أمس الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة  والأهلي مع سموحة أمس الثلاثاء.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 


الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة  ..  0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك  ..     7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..               4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون..        7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

 

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز 


1- بيراميدز 16 نقطة 
2- الأهلي 14 نقطة
3- مودرن فيوتشر 12 نقطة
4- زد اف سي 12 نقطة
5- الاتحاد  11 نقطة
6- إنبي 10 نقطة
7- طلائع الجيش 10 نقاط
8- الجونة 9 نقاط
9- سموحة 9 نقاط
10- المصري  9 نقاط
11- الزمالك 8 نقاط
12- بلدية المحلة 8 نقاط
13- سيراميكا  7 نقاط
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون نقطتين

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة

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