موعد مباراة فاركو ضد المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يحل فريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، ضيفا على فاركو بقيادة خالد جلال اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة فاركو ضد المقاولون في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنقل مباراة فاركو ضد المقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الزمالك 11 نقطة

6- الاتحاد 11 نقطة

7- إنبي 10 نقاط

8- طلائع الجيش 10 نقاط

9- الجونة 9 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون نقطتين

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة .. 0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت