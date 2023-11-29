الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

فوز الزمالك علي
فوز الزمالك علي فيوتشر،فيتو

ترتيب الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز على حساب مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 2-0 مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعتهما بإستاد السلام ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وفيوتشر 

ورفع الزمالك بقيادة معتمد جمال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينو عند 12 نقطة في المركز الرابع.


أحرز ثنائية الزمالك أحمد سيد "زيزو" من ضربة جزاء في الدقيقة 39 والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 45+3 من عمر المباراة.

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ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على فيوتشر كالتالي: 

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة 
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد إف سي 12 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الزمالك 11 نقطة
6- الاتحاد  11 نقطة
7- إنبي 10 نقاط
8- طلائع الجيش 10  نقاط
9- الجونة 9  نقاط
10- سموحة 9  نقاط
11- المصري  9  نقاط
12- بلدية المحلة 8  نقاط
13- سيراميكا  7  نقاط
14- الإسماعيلي 4  نقاط
15- فاركو 4  نقاط
16- الداخلية 4  نقاط
17- البنك الأهلي 3  نقاط
18- المقاولون  نقطتين
 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

 

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري أمس الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة  والأهلي مع سموحة أمس الثلاثاء.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة  ..  0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك  ..     0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..               4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون..        7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

الزمالك يفوز بهدفين على مودرن فيوتشر في الدوري (صور)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد فيوتشر

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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد فيوتشر

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