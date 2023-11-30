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ثقافة وفنون

كواليس تصوير ولاد رزق 3 في السعودية (صور)

ولاد رزق.فيتو
ولاد رزق.فيتو

شارك المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صور من كواليس تصوير مشاهد الجز الثالث من فيلم ولاد رزق بالمملكة العربية السعودية.

فيلم ولاد رزق 3

ومن المقرر طرح فيلم ولاد رزق 3 ضمن أفلام موسم صيف 2024 بالسينمات العربية، وانتهى مؤخرًا صلاح الجهيني من كتابة  فيلم ولاد رزق 3،  ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج طارق العريان.

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وحقق الجزءان الأول والثاني من العمل نجاحا كبيرا، حتى وصلت إيرادات الجزء الثاني عام 2019 إلى 103 مليون جنيه.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن منح السيناريست صلاح الجهيني الإقامة الذهبية في السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع صلاح الجهيني، معلقًا عليها: سعيد بتقديم الإقامة السعودية الذهبية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني.

وأضاف تركي آل الشيخ: تمنياتي له بالتوفيق دائما، وسنحرص في هيئة الترفيه على الاستفادة من كل المبدعين حول العالم بما فيه مصلحة وطننا الغالي.

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