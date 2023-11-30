الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: مجموع الهجمات على المنشآت الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن مجموع الهجمات على المنشآت الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718".

وفي وقت سابق من أمس، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.

تزايد مخاطر انتشار الأمراض في غزة

وقال جيبريسوس "مع الاكتظاظ الشديد، تتزايد مخاطر انتشار أوبئة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد والجرب والقمل وغيرها من الأمراض. 

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من ناحية أخرى طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته أمس الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار.

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وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته أمس: "نحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".

ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء.

وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.
بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن، أمس الأربعاء: "نشكر قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم من جديد.
وأكد رياض المالكي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 15 ألف مدني فلسطيني.

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