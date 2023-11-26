الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

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ضبط 10 أطنان مقطعات دواجن وهياكل فاسدة خلال 48 ساعة بالجيزة

ضبط دواجن فاسدة،
ضبط دواجن فاسدة، فيتو

 أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وإدارة التموين بقيادة الدكتورة هالة غريب رئيس الإدارة العامة لإدارة التموين بمحافظة الجيزة خلال ٤٨ الماضية والتي أسفرت عن ضبط ١٠ أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة وأسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة

وفي حملة سابقة لمديرية التموين، تم ضبط مخالفات بإجمالي ٢٢ طنا سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.


حملة تموينية مكبرة بالتعاون بأبو النمرس

 

وشن مسئولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت  المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:


تم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق إستيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة  للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات  الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.

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