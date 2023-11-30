الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

الصحفيين تعلن تنظيم بطولة للشطرنج بجوائز 30 ألف جنيه

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

نقابة الصحفيين، أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن تنظيم بطولة الصحفيين للشطرنج (التقليدي والإلكتروني) بجوائز مالية 30 ألف جنيه بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، ورعاية اتحاد الرياضات الإلكترونية، ضمن فعاليات مهرجان (العين أوفرسيس الدولى) للشطرنج المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة (صالة رقم 4)، الذي تنظمه أكاديمية عدلى للشطرنج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

نقابة الصحفيين 

وتقام البطولة يوم السبت الموافق 2 ديسمبر، ويبدأ التسجيل بداية من الثانية عشرة ظهرًا، وتبدأ المباريات فى تمام الواحدة ظهرًا، وعلى مَن يرغب فى المشاركة تسجيل اسمه، ورقم البطاقة الشخصية لدى إدارة شئون المجلس ووكيل النقابة السكرتير العام رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا 
محمد يحيى يوسف.

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