سيناريوهات اجتماع أوبك+ اليوم.. خفض الإنتاج يتصدر المشهد.. وتوقعات بارتفاع الأسعار

تعقد أوبك+ اجتماعها، اليوم الخميس، لمناقشة تخفيضات إضافية في إنتاج النفط للعام المقبل، حيث تهدف هذه التخفيضات إلى تحقيق الاستقرار بالسوق.

تخفيضات جديدة في إنتاج النفط

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء، أن تحالف أوبك+ يدرس تخفيضات جديدة في إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مندوبين، إن هذه الخطوة قد يتم الإعلان عنها يوم الخميس في اجتماع عبر الإنترنت، ولم يتقرر بعد حجم التخفيضات الإضافية المحتملة، لكن مصادر عدة قالت إنها قد تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

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وتضخ السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ نحو 43 مليون برميل يوميا، أي أكثر من 40% من الإمدادات العالمية.

وتم بالفعل تنفيذ تخفيضات بنحو 5 ملايين برميل يوميا، أي حوالي 5% من الطلب العالمي.

منظمة أوبك، فيتو

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن المناقشات كانت صعبة، حيث كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع مطلع هذا الأسبوع ولكن تم تأجيله بسبب وجود بعض العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، أبرزها الخلاف مع العضوين الأفريقيين أنجولا ونيجيريا حول قبول الأهداف الإنتاجية المخفضة لهما، وفقًا للعديد من المصادر الصحفية.

اقتراحات السعودية لتقليص إنتاج النفط

ووفقًا لوكالة بلومبرج، تأجيل اجتماع أوبك+ جاء ليمنح وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء فرصة إضافية لمناقشة اقتراحات السعودية لتقليص الإنتاج، بغية التوصل إلى اتفاق. فيما أكدت مصادر أخرى للوكالة إن السبب هو استمرار المفاوضات مع ثلاث دول أفريقية (أنجولا ونيجيريا والكونغو) اعترضت على حصصها الإنتاجية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أول أيام العام القادم 2024.

وجه اعتراض الثلاثة دول السابق ذكره يكمن في أن الدول الأفريقية عامة تحتاج بشكل حيوي إلى زيادة صادرات النفط لتمويل ميزانياتها. تاريخيًا، كانت تعارض بشكل دائم الحصص المفروضة عليها، حيث تسعى دائمًا لتحقيق سقف إنتاج أعلى من التخصيص المحدد لها.

كانت الدول الثلاث الأفريقية قد اعترضت في آخر اجتماع للمنظمة في الصيف الماضي على الحصص، وعليه تم تعيين خبراء خارجيين لتقييم قدرة هذه الدول على الإنتاج لعام 2024، مع مراجعة الأرقام للتحقق من دقتها.

الاستمرار في السقوف الإنتاجية الحالية

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الدول الأفريقية، قد يقر التحالف بالاستمرار في السقوف الإنتاجية الحالية، مع إعادة النظر فيها في بداية العام الجديد. وعلى أي حال، لن يكون لهذا تأثير كبير على السوق، حيث إن الدول الرئيسية المنتجة للنفط، مثل روسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت، جميعها ملتزمة بتقديم تخفيضات في إنتاجها، سواء كانت طوعية أو غير طوعية، خلال هذا العام.

سيناريوهات اجتماع "أوبك+" اليوم

أحد السيناريوهات المتوقعة في الاجتماع اليوم هو التوصل إلى اتفاق بتخفيض إضافي يصل إلى مليون برميل أو أكثر يوميًا فوق الحد الحالي، مع استمرار السعودية وروسيا في التقليل الطوعي بمعدل مليون برميل يوميًا و300 ألف برميل يوميًا على التوالي، على الأقل خلال الربع الأول من عام 2024، وهو السيناريو الذي سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط، خاصة إذا ما حدثت مفاجأة بتخفيضات تتجاوز مليون برميل يوميًا.

ومن بين السيناريوهات المحتملة هو عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول، مما يعني استمرار التخفيضات الحالية حتى نهاية عام 2023.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع الحصص لعام 2024، قد يطلب من الدول الأعضاء الالتزام بالسقوف الحالية لإنتاجها، خاصةً أن هناك دولًا لم تلتزم بحصصها حتى الآن.

وفي هذه الأثناء، يرتفع خام برنت بنسبة 0.68% إلى 83.4 دولار للبرميل، فيما يصعد خام تكساس بنسبة 0.71% إلى 78.4 دولار للبرميل.