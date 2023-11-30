المشدد 10 سنوات لعامل ونجله متهمين بقتل مواطن في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، عامل ونجله متهمين بقتل مواطن في منطقة عين شمس انتقامًا من والده بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، اشتركوا في قتل المجني عليه صابر ج عمدا، وذلك بأن قام المتهم الأول بتقيد المجنى عليه وشل حركته، بينما قام المتهمان الثاني والثالث بالتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء مطواة، وقام المتهم الرابع بإطلاق أعيرة نارية بالهواء باستخدام سلاح ناري بندقية آلية للحيلولة دون تدخل الأهالي، وتواجد المتهم الخامس على مسرح الجريمة لمساندتهم والشد من أزرهم.

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وأضاف أمر الإحالة أنه وعلى إثر وجود خلافات عائلية سابقة بين الشاهد الأول والمتهم الثالث، استعان الأخير بباقى المتهمين، وتوجهوا إلى محل إقامة الشاهد الأول وذلك لمحاولة اختطافه، إلا أنه قد تصادف وجود المجني عليه الذي تدخل لإنقاذ والده، فما كان من المتهمين إلا أن قاموا بالاعتداء عليه قاصدين من ذلك قتله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.