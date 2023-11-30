أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارته لمدينة المعرفة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلاب جامعة المنوفية المشاركين في زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 40 طالبا وطالبة من طلاب جامعة المنوفية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب علميًا وثقافيًا ورياضيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية، بهدف لتنمية روح الولاء والانتماء وغرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب، بالإضافة الي إطلاع الشباب المصري علي حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة علي أرض الواقع.

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أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، فيتو

وتضمنت فعاليات الزيارة إلى عرض تقديمي يسرد نشأة المدينة ومنشآتها ومراحل البناء مدينة المعرفة والتي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على آخر المستجدات الذي يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، فيتو

وتضم مدينة المعرفة أربعة مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.

أشرف صبحي يمنح ذوي الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا ولمدة 6 أشهر، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "إنزل.. مركزك"، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارانيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولايشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة لهم رعاية كبيرة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لذوي الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

كما أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.