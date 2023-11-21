حمادة صدقي: مستغرب من استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

منتخب مصر، أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الوطني السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يضع التشكيل الأساسي بناء على قوة الخصم، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي لديه فكر ورؤية معينة، لكن لا بدَّ من ثبات التشكيل في المواجهات المقبلة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "حمدي فتحي يلعب بشراسة في مركز 6، وكذلك مروان عطية الذي تألق مع الأهلي في الموسم الماضي، وهو مختلف مع محمد النني الذي يستطيع بناء الهجمة بشكل جيد، وكان الأفضل أن يبدأ مروان عطية في مواجهة سيراليون مع الاعتماد على حمدي فتحي بجواره".

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محمد النني، فيتو

محمد النني

وأضاف: "محمد النني يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وعمر كمال عبد الواحد مستواه مميز وكان من الممكن أن يبدأ لقاء سيراليون أيضًا، واعتمد فيتوريا على محمد حمدي دفاعيًّا في الجبهة اليسرى، واعتمد في الهجوم على قدرات محمود حسن تريزيجيه، وعملية الاستشفاء أصبحت سهلة حاليًا، لذلك لا مجال في كثرة التغييرات للتشكيل الأساسي".

عودة حجازي والونش

وواصل: "نظرًا لضعف المنافس، قام فيتوريا بعمل بعض التغييرات في تشكيلة منتخب مصر، وعلي جبر مدافع المنتخب ليس الخيار الأفضل لكن محمد عبدالمنعم فرض نفسه بقوة وأتمنى عودة محمود الونش وأحمد حجازي لصفوف المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، الخط الدفاعي يحتاج للدعم في البطولة القادمة، كنا نعاني في أوقات من أزمة الظهير الأيسر، ولكن الآن جميع الخيارات متاحة وهناك وفرة في اللاعبين".

رمضان صبحي، فيتو

رمضان صبحي

وزاد: "رمضان صبحي من أبرز اللاعبين في مصر، ومستغرب من استمرار استبعاده عن صفوف المنتخب حتى الآن، وقرار فيتوريا فني في ظل وجود مرموش وتريزيجيه وحسين الشحات، ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم رمضان، ومع الدفع بـ مرموش في مركز المهاجم الصريح مع وجود محمد شريف ومصطفى محمد".

وواصل: "أتمنى وصول المنتخب لأبعد نقطة في أمم إفريقيا ووجود وفرة عددية ميزة هامة لفيتوريا، وكذلك كنت أتمنى الاستعانة بـ إبراهيم عادل مستقبلًا ويجب إعداد لاعبين شباب لكأس العالم".



تريزيجيه لاعب مؤثر

وأكمل حمادة صدقي، أنه لا بد من دعم المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة إعلاميًّا وجماهيريًّا خلال الفترة المقبلة وقبل أمم إفريقيا في كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن المساندة الدائمة تكون حافز هام للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى في المباريات الرسمية، والجمهور الحالي للكرة المصرية لا يدعم المنتخب بالشكل المطلوب.

واضاف صدقي: "بنسبة 99.9% منتخب مصر سيصعد لكأس العالم ولا بدَّ من تكون هناك مساندة جماهيرية، وحزنت لغياب الجمهور بشكل واضح عن حضور المباريات عكس مواجهات الأهلي والزمالك، والأهم هو تحقيق المنتخب الفوز على جيبوتي وسيراليون بصرف النظر عن الأداء في اللقاء الثاني الذي كان هناك عوامل مؤثرة على اللاعبين".

وأضاف: "أداء منتخب مصر أمام جيبوتي كان جيد وكان هناك حالة إصرار على تسجيل أهداف كثيرة، والطبيعي أن يحدث تأثر في الأداء بسبب ظروف السفر إلى ليبيريا والأجواء والملعب، وتألق الشناوي في المباراة كان عامل مؤثر، ولا غنى عن تواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي، ومحمد صلاح له دور كبير في الشكل الهجومي، ودائمًا يصنع أهداف لزملائه في الفريق".

طريقة لعب فيتوريا

وأكمل: "كان هناك خلل واضح، وعلى الورق فيتوريا لجأ لطريقة 4-4-2، وفي الملعب 4-3-3، ولكن محمد هاني كان متأثر ومستواه أقل عن الموسم الماضي ومنتخب سيراليون كان يهاجم من الناحية اليمنى، بينما أحمد سيد زيزو كان يلعب بشكل حر في صفوف الزمالك والأمر غير موجود في المنتخب، وحمدي فتحي كان يلعب في مركز 8 مع الأهلي ويلعب في المساحات، وفي منتخب مصر لا يجد نفس المساحة في ظل وجود تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد في الأمام".

الشناوي أنقذ منتخب مصر أمام سيراليون

وواصل: "محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير وسجل أهداف مؤثرة مع منتخب مصر، وكان هناك مشكلة دفاعية بين لاعبي الخط الخلفي وكذلك لاعبي الوسط، وبالتأكيد فيتوريا سيعمل على تحليل كل الأخطاء، وكان هناك فرص خطيرة لمنتخب سيراليون، لكن من حسن الحظ وجود حارس مميز مثل محمد الشناوي، والذي كان في حالة تركيز شديدة وكان يخرج في توقيتات مميزة".