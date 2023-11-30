وصايا الأمم المتحدة العشر للأطراف في COP28.. التخلص من الفحم والوقود الأحفوري على رأس القائمة.. ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات أبرز المطالب

حرصت الأمم المتحدة، على وضع 10 أهداف مناخية رئيسة وطموحة لتتفاوض الأطراف بشأنها في مؤتمر COP28، وهذا ضمن جهودها لإعادة العالم إلى المسار الصحيح من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي نص عليه اتفاق باريس 2015.

وصايا الأمم المتحدة العشر للأطراف في COP28

ظهرت الأهداف العشرة في وثيقة مؤلفة من 65 صفحة، عبارة عن تقرير تقييمي للوضع الحالي، صدر قبل أيام من انطلاق COP28، ووزع على الأطراف المشاركة في المفاوضات، بحسب صحيفة العين الإخبارية.

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توصل التقرير التقييمي الذي أجرته الأمم المتحدة لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، إلى أن العالم في طريقه لتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.

مؤتمر COP28، فيتو

واستقرت الأمم المتحدة مؤخرًا على قائمة من الخيارات لإعادة العالم إلى المسار الصحيح، بعد مناقشات مع الحكومات خلال الشهور التي سبقت COP28، حيث سوف يتم عرض هذه الأهداف على الأطراف خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأنها.

الفحم والتخلص التدريجي بطريقة عادلة

تدعو الأمم المتحدة لإنهاء أي دعم جديد لتوليد الطاقة بالفحم بلا هوادة، والتخلص التدريجي على مستوى العالم من توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة بحلول عام 2040 بطريقة عادلة بجانب مطالبة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ باقتراح مسارات للحد من استخدام الفحم بلا هوادة بنسبة 75% من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030 وطلب تقرير سنوي عن خرائط الطريق والتقدم المحرز في التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة.

الوقود الأحفوري ودعم الالتزام العالمي

وتقترح الأمم المتحدة الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ ودعم الالتزام العالمي لتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين والسابع والعشرين لمؤتمر الأطراف ودعم الجهود المبذولة للتخلص التدريجي من إعانات الوقود غير الفعالة بحلول عام 2025، بدعم من البيئات التمكينية وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

كما أكدت ضرورة دعم مسارات متباينة للبلدان سعيًا إلى تحقيق صافي الصفر والتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري حيث لا يتم استهداف المزيد من استكشاف الوقود الأحفوري قبل عام 2030 بوقت طويل، في البلدان المتقدمة المستهدفة.

مؤتمر COP28، فيتو

مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة

تدعو الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة نشر قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ويشمل ذلك وضع تدابير لتسريع نشر البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما في ذلك زيادة الاستثمار في شبكات الكهرباء الوطنية والإقليمية، باعتبار ذلك عاملًا بالغ الأهمية لتمكين التحول إلى الطاقة النظيفة.

كما يتم دعم مضاعفة معدل تحسينات كفاءة استخدام الطاقة (من 2.2% إلى أكثر من 4% سنويًا) عبر القطاعات بحلول عام 2030، ودعم تقليل كثافة الكربون في المباني، وزيادة معدل إعادة تأهيل المباني إلى 3.5% بحلول عام 2040، وخفض المتوسط العالمي للطاقة المستهلكة لكل عام في المتر المربع في المباني بنسبة 45% بحلول عام 2030 عن مستويات 2021.

خفض الانبعاثات الدفيئة

حث الأطراف على إجراء تخفيضات عاجلة وعميقة في انبعاثات غازات الدفيئة في هذا العقد بنسبة 43% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2035، و84% بحلول عام 2050 على التوالي مقارنة بمستويات عام 2019.

تسهيل الالتزام ببلوغ ذروة عالمية للانبعاثات في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025، والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وصافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين.

ودعت الأمم المتحدة البلدان المتقدمة إلى الوصول إلى صافي الصفر في وقت أبكر بكثير من المتوسط العالمي والصافي السلبي في أقرب وقت ممكن.

كما تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بخفض انبعاثات غازات الدفيئة الأخرى، بما في ذلك خفض غاز الميثان بشكل جماعي بنسبة 30% بحلول عام 2030 و40% بحلول عام 2035، مع الإشارة إلى دورها الذي لا لبس فيه في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بالإضافة إلى ذلك، خفض انبعاثات أكسيد النيتروز بنسبة 13% و17% بحلول عام 2035 وزيادة خفض الغازات المفلورة بما يتماشى مع تعديل كيغالي.

المركبات الخفيفة الجديدة نظيفة

تشجع الأمم المتحدة الأطراف على الخفض السريع لانبعاثات العمليات والطاقة من الصناعة والنقل والقطاعات الأخرى، مثل التحول النموذجي في أنظمة النقل وزيادة حصة المركبات عديمة الانبعاثات.

تدعو إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالنقل بنسبة 59% بحلول عام 2050 مقارنة بالانبعاثات النموذجية لعام 2020، ولكن مع اتجاهات متباينة إقليميا، بجانب الالتزام بتحقيق انبعاثات صفرية بنسبة 100% من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة و2040 على مستوى العالم.

كما يتم الالتزام بجعل نسبة 30% على الأقل من مبيعات المركبات الجديدة المتوسطة والثقيلة خالية من انبعاثات بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2040، مع خفض الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الإسمنت والصلب بمقدار 10 أضعاف لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون

كما تدعو الأمم المتحدة الأطراف إلى دعم مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عبر القطاعات بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، الاعتراف بدور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي فعال.

تمويل التكيف مع المناخ

تدعو الأمم المتحدة الأطراف لدعم دعوة ميثاق غلاسكو للمناخ إلى البلدان المتقدمة لزيادة ومضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل من أجل التكيف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025، بما في ذلك التأكيد على أن تمويل التكيف يأتي في شكل منح عامة أو تمويل عام بشروط ميسرة وذلك ضمان التوازن بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، والدعوة إلى زيادة تمويل التكيف إلى 400 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، وذلك في المقام الأول من المنح العامة ودعم الميزانية والتخصيص الفعال باستخدام المبادرات الوطنية الموجودة مسبقًا، بدلًا من النهج القائم على المشاريع في التعامل مع التكيف.

كما تدعو إلى تبسيط الوصول إلى الموارد المالية لتمويل التكيف ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تخصيص ما لا يقل عن 50% من التمويل للتكيف في آلية التمويل بحلول عام 2025.

التزامات التمويل والهدف الكمي الجديد

دعت الأمم المتحدة البلدان المتقدمة الأطراف على توفير موارد مالية جديدة وإضافية وعامة قائمة على المنح وميسرة لمساعدة البلدان النامية الأطراف فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف لمواصلة التزاماتها الحالية بموجب الاتفاقية.

كما تدعو من جديد وتحث البلدان المتقدمة على تحقيق هدف التعبئة المشترك لتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 وسنويًا حتى عام 2025 على وجه السرعة، وعلى الفور وبشكل كامل، وتعويض النقص في السنوات التي لم يتم تلبيتها فيها، للحد من الثغرات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتمويل المناخ من قبل البلدان النامية.

وتدعو البلدان المتقدمة على الالتزام بتمويل المناخ الذي يتجاوز بكثير 100 مليار دولار أمريكي سنويًا لمطابقة تريليونات الدولارات التي تحتاجها البلدان النامية سنويًا لإجراءات التخفيف والتكيف، ومراعاة نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية.

تحث الأطراف على وضع هدف جماعي كمي جديد مناسب للغرض، والذي يجب أن يختلف بشكل كبير عن أهداف تمويل المناخ السابقة من أجل دعم تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال، والذي سيتطلب بدوره مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، بالإضافة إلى قاعدة موسعة من المساهمين.

تعبئة تمويل تغطيات الخسائر والأضرار

تدعو الأمم المتحدة لأول مرة إلى تعبئة تمويل بقيمة 200 إلى 400 مليار دولار سنويًا لتغطية الخسائر والأضرار بحلول عام 2030.

كما تدعو إلى زيادة الموارد المقدمة من خلال صندوق الخسائر والأضرار ليتم تفعيلها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بما يتماشى مع مبادئ وأحكام الاتفاقية واتفاق باريس لإعداد وتنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتعلق بتحديد الهوية ويعالج تنفيذ النهج جميع أنواع الخسائر والأضرار (بما في ذلك الحد من المخاطر وإعادة التأهيل والتعافي وإعادة الإعمار).

إصلاح الهيكل المالي العالمي

تدعو الأمم المتحدة إلى تسريع إصلاح النظام المالي الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحفيز وتوسيع نطاق تعبئة القطاع الخاص لاستكمال التمويل العام ووضع إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا لتحقيق ذلك.

كما تدعو المؤسسات المالية الدولية إلى النظر في معالجة تغير المناخ كأحد أولوياتها الإصلاحية، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ من مصادر مختلفة، كذلك تعزيز التمويل الميسر لتنفيذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال آليات مالية مبتكرة مثل الأدوات غير المتعلقة بالديون، والتمويل الخيري.

تحث بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق المناخ، والوكالات الثنائية إلى العمل مع الحكومات والشركات لتحفيز أدوات حلول التكيف طويلة الأجل، بما في ذلك عن طريق التمويل المختلط.