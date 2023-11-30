بلومبرج: COP28 أمل العالم في مواجهة فوضى المناخ

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها إن العالم يأمل في أن يضع مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دولة الإمارات، حدا لفوضى المناخ التي أثرت على الكوكب وتسببت في وصوله إلى مستوى قياسي من الحرارة.

وأضاف التقرير أن COP28 الذي بدأت فعالياته في مدينة إكسبو دبي سيكون أكبر محادثات دولية حول المناخ على الإطلاق، إذ سيحضره أكثر من 70 ألف سياسي ودبلوماسي وناشط وممول وقادة أعمال لبحث كيفية التصدي لانزلاق العالم نحو كارثة بيئية.

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2023 العام الأكثر سخونة على الإطلاق

ووفقا للتقرير، لم تكن الحاجة إلى إحراز التقدم أكثر إلحاحًا في أي وقت مضى من الآن إذ من المؤكد أن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ولا تزال انبعاثات الغازات الدفيئة في ارتفاع، وتظل الوعود بخفض التلوث غير كافية للتخلص من خطر ارتفاع درجة الحرارة الذي لا يمكن السيطرة عليه.

مؤتمر الأطراف COP28، فيتو

إرباك سياسات واقتصاديات تحول الطاقة

ومن ناحية أخرى، كان التضخم السريع وعدم الاستقرار العالمي ــ بما في ذلك الحربين في أوكرانيا وغزة ــ سببًا في إرباك سياسات واقتصاديات تحول الطاقة.

ونقل التقرير عن راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين في ماساتشوستس قولها: "هناك فرصة حقيقية في مجال المناخ لتأمين بعض المكاسب."

إنجازات مرتقبة في مؤتمر الأطراف COP28

ويأمل العالم في أن يتمكن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس المؤتمر الأطراف COP28، في تحقيق اختراق على مستوى النتائج، إذ قال علنا في وقت سابق إنه يرى مؤتمر الأطراف هذا بمثابة فرصة لاستغلال صناعة الوقود الأحفوري في معالجة الانبعاثات.

القضاء على انبعاثات غاز الميثان

ومن المتوقع أن يكون أحد الإعلانات البارزة هو تعهد قطاع النفط والغاز العالمي بالقضاء على انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن الاتفاق لن يكون له قوة قانونية، إلا أنه واحد من عدة علامات على أن التقدم يمكن أن يحدث.

وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف، في مقابلة، إن ما لا يقل عن 150 دولة و25 شركة نفط وطنية ودولية وقعت على التعهد، والذي يهدف إلى تغطية 50% من انبعاثات غاز الميثان بموجب هذا الالتزام.

وعن آفاق القمة، قال أمين: "هذه شركات ودول مهمة للغاية، وإذا تمكنا حقًا من التصدي لمشكلة غاز الميثان هنا، فإن ذلك يمنحنا تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة الأكثر خطورة على الأرجح".

الهدوء على الجبهة الصينية - الأمريكية

وربما كان التطور الأكثر إيجابية حتى الآن هو تحسن المزاج الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لـ بلومبرغ. فقد اتفقت أكبر دولتين ملوثتين في العالم في وقت سابق من هذا الشهر على نشر تعهدات أكثر توسعية لخفض الانبعاثات ودعم هدف زيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات. ومن المرجح أن يتم إدراج هذا الهدف في الوثيقة النهائية لمؤتمر الأطراف.

وكانت الاتفاقيات السابقة بين واشنطن وبكين في عامي 2014 و2021 قد ساعدت في تمهيد الطريق لنصوص تاريخية في مؤتمرات الأطراف السابقة.

توسيع مصادر الطاقة المتجددة

وإلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن غاز الميثان وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، فإن المجالات الرئيسية الأخرى للمحادثات هي الالتزام المحتمل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتقدم في تأمين المزيد من الأموال المناخية لدول العالم النامي، وكذلك عرض نتائج أول تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه العالم في مكافحة تغير المناخ منذ اتفاق باريس الذي تم توقيعه في عام 2015.

ولا يدعو البيان الصيني الأمريكي صراحة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، وهو مطلب رئيسي لمجموعة من الدول الأوروبية ودول جزر المحيط الهادئ المعروفة باسم تحالف الطموح العالي. وقد فشلت محاولة مماثلة لتضمين هذه اللغة في الاتفاق في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ في مصر العام الماضي. وقد تصبح محل خلافات تفاوضية في دبي.

وقال مبعوث المناخ الصيني شيه تشن هوا في سبتمبر، إن استهداف التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر "غير واقعي". وفي الوقت نفسه، تطالب مجموعة متزايدة من الأصوات بقيادة الدول النامية بحزمة طاقة أوسع تربط الهدف بالتمويل.

وقال أمين: "خلال الاجتماعين الأخيرين لمؤتمر الأطراف، كان من الصعب إحداث تغيير في الإجماع". "نحن منفتحون للغاية وداعمون للغاية لإيجاد حلول جديدة بشأن اللغة التي تعزز القضية، والتي تعزز الطموح بشأن الوقود الأحفوري والتخفيض التدريجي المسؤول للوقود الأحفوري."

وسيكون المال محور النقاش في دبي، ومن المرجح أن تكون الدول الغنية قد حققت هدفها الذي طال انتظاره والمتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على معالجة أسوأ آثار تغير المناخ ودفع تكاليف الطاقة النظيفة، ولكن هذا الرقم هو مجرد قطرة في المحيط، وسوف تحتاج البلدان النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 من مجموعة من الحكومات والقطاع الخاص، وفقا لأحدث التقديرات.

التقييم العالمي لوضع المناخ

وبموجب اتفاق باريس الموقع في عام 2015، يتعين على البلدان إجراء تقييم رسمي هذا العام لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدفها المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة. ويتعين عليهم أيضًا وضع قواعد للجولة التالية من تعهدات الانبعاثات التي يتعين عليهم تقديمها في عام 2025.

وينص الإجماع العلمي على أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية يجب أن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030 وأن تصل إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن. ولابد من خفض إنتاج الفحم والنفط والغاز من 80% من إمدادات الطاقة العالمية اليوم إلى 20% فقط بحلول عام 2050، وفقًا لخارطة طريق صافي الطاقة الصفرية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية.

وقالت جينيفر مورجان، مبعوثة ألمانيا للمناخ: "إذا لم نخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف خلال هذه السنوات الست، فسيكون من الصعب للغاية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية - وستكون متطلبات صندوق الخسائر والأضرار غير عادية".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن درجات الحرارة العالمية سترتفع بما يصل إلى 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، مما يعني أن تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية أمر لا مفر منه في ظل الالتزامات الحالية بخفض الانبعاثات، ورغم أن عملية التقييم تعد ممارسة فنية إلى حد لا يصدق، فإن ما سينتج عنها سوف يحدد مسار سياسة المناخ العالمية لبقية العقد.