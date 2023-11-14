رئيس مؤتمر المناخ: نظام الطاقة الخالي من جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه

التقى الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 بمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحدث إلى هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

تعهد بشأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة

وشدد رئيس COP28 على أن الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده بطرق جادة وذات مغزى قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وهو ما يمنح الأمل بأن هذه القمة ستكون فعالة.

ولفت إلى أن الأطراف تريد رؤية نص وتعهد بشأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة في النص التفاوضي، مؤكدا أن نظام الطاقة الخالي من جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري ويجب توفيره.

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واختتم قائلا: “أعتقد أننا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على وشك تحقيق شيء مميز. ومن خلال الوفاء بالخسائر والأضرار، وتقديم نص تاريخي، والوفاء بالتقييم العالمي، يمكننا أن نظهر للعالم أننا، كقادة، نستطيع أن نتحد، ونستطيع أن نعمل، وأن التعددية لا تزال قوة فعّالة من أجل الخير".

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.