الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

كروان مشاكل وإنجي
كروان مشاكل وإنجي حمادة، فيتو

 أدلت إنجي حمادة المذيعة المغمورة اعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، حيث أكدت أن المحتوى الذي كانت تقدمه في الفترة الأخيرة لا يناسب قيم وعادات المجتمع المصري، ونفت نشرها فيديو المطبخ وقالت إن من نشره شاب يدعو أحمد المعروف باسم «كروان مشاكل».

وقالت سماح المعروفة باسم إنجي حمادة: “أنا بعمل كذا محتوى منهم حلقات بعرض فيها مشاكل الناس، وفيه محتوى تاني اللي هو مقاطع الفيديو اللي بصورها سواء لوحدي أو مع حد، بتبقى أغاني ومحتوى ترفيهي”.

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وأضافت سماح المعروفة باسم إنجي حمادة: “المحتوى اللي طلع واتنشر في الفترة الأخيرة فعلا مكنش مناسب، ومينفعش يتنشر بس مش أنا اللي نشرته على حسابي دا أحمد  وشهرته كروان.. زي ما قلت هو اللي نشره على حسابه، وأنا مكنتش أعرف أن هو هينشره”.

وأوضحت سماح المعروفة باسم إنجي حمادة أمام جهات التحقيق عن سبب نشرها أحد المقاطع التي تم عرضها ويظهر فيها المتهم كروان مشاكل وهو يردد كلمات تخدش الحياء وألفاظ  تتعارض مع قيم المجتمع المصري، قائلة: “أنا اللي كان عاجبني الإفيه اللي أنا قولته ومهمنيش الكلمة اللي هو قالها”.

اعترافات إنجي حمادة 

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة"

وشهدت الساعات الماضية  تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع "تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

معلومات عن إنجي حمادة

 ولم تكن تلك المرة الأولى التي تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية.

فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيئ عبر تيك توك..

 

 

 

 ولاقت قناتها على تيك توك مردودا كبيرا وأخذ يتابعها الكثيرون ويبلغ نسبتهم 113 ألفا وتلقت أكثر من 249 ألف إعجاب على فيديوهاتها التي تتنوع بين الغناء والرقص واستعراضات.

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انجي حمادة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة كروان مشاكل

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