الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أسبوعان من العمل المناخي، أجندة فعاليات مؤتمر المناخ cop28

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

اليوم، تستعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والإمارات العربية المتحدة و198 طرفًا لأسبوعين من المفاوضات المكثفة بشأن المناخ، مؤكدين أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ  COP28 نقطة التحول في العمل المناخي.

جدول أعمال قمة المناخ لمدة أسبوعين

30 نوفمبر: الافتتاح
1 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
2 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
3 ديسمبر: يوم الصحة/الإغاثة والتعافي والسلام
4 ديسمبر: يوم المالية/التجارة/المساواة بين الجنسين/المساءلة
5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة / التحول العادل / الشعوب الأصلية
6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات والتحضر والبيئة العمرانية / النقل
7 ديسمبر: يوم الراحة
8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات
9 ديسمبر: يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات
10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه
11 – 12 ديسمبر: المفاوضات النهائية

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ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.

جدير بالذكر أن هناك الكثير من المخرجات تم اكتسابها من مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، ويتم استكمالها هذا العام في COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وكان أول هذه المخرجات هو الهدف العالمي للتكيف، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة كافة الأطراف الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لصياغة هذا الهدف العالمي للتكيف، وهل سيكون هذا الهدف كمي أم نوعي ؟ وما الإطار الخاص به؟ والابعاد الموجودة فيه، والمجالات التي سيختص بها، وكل هذا سيناقش في COP28.

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