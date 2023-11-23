الفريق أسامة ربيع: Antipollution قطعت شوطا كبيرا لإعداد مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن لجنة العمل المشتركة من هيئة قناة السويس وشركة Antipollution اليونانية قطعت شوطا كبيرا في الإعداد الجيد لتنفيذ مشروع جمع والسائلة من السفن العابرة للقناة وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

منح كافة التسهيلات للمشروع

وأكد الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع العملاق ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

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بحث الإجراءات التشغيلية للمشروع

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، حيث عقد الاجتماع بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث الإجراءات التشغيلية لشركة" آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

الإجراءات النهائية لتنفيذ المشروع

استهدف الاجتماع التنسيقي الوقوف على الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة والسائلة خلال الفترة المقبلة من خلال شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.



ومن جانبه أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على جدول الأعمال، مؤكدا حرص الشركة اليونانية على توفير كافة سبل نجاح المشروع وذلك بتوفير التقنيات الفنية والخبرات اللازمة.