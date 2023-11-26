الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يدعو الطلاب  إلى المشاركة بمسابقة حافز الابتكار

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أعلن الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي يقدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. 

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 تستهدف المسابقة الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر. 

 

المشاركة في فعاليات المسابقة 

و من جانبه جه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس طلاب الجامعة بالمشاركة في فاعليات المسابقة، لافتًا إلى الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، حيث تقدم الدعم المالي للمشاريع يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، مع توفير برامج تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم جلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، كما تتيح المسابقة  فرصة للمشاركة في مسابقات دولية. 

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وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يشترط في الطالب المتقدم للمسابقة أن يكون مبتكرًا، ويمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، يفيد بها بلده، ويخدم بها مجال معين من المجالات التنموية، يُذكر أن آخر موعد  للتقديم 8 ديسمبر القادم.
و للمزيد من المعلومات، والتقديم، والتعرف على الشروط، برجاء زيارة الرابط التالي:

‏https://ic24.untapcompete.com/
 

ويأتي في إطار حرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 

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