موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره لاسك لينز النمساوي على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز

الدوري الأوروبي، يستضيف فريق ليفربول نظيره لاسك لينز النمساوي في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز

تذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز مساء اليوم في الجولة الخامسة للدوري الأوروبي على قناة beIN Sports HD 1

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ترتيب ليفربول ولاسك لينز

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط خلف فريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

مباراة ليفربول ولاسك لينز

يسعى فريق ليفربول للفوز اليوم لحجز تذكرة التأهل إلي دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي خاصة وأن حسم الصعود لهذا الدور قد تأجل بعد خسارته المفاجئة أمام تولوز بنتيجة 2-3 في الجولة الرابعة بفرنسا.

غيابات ليفربول

وصلت قائمة إصابات ليفربول إلي 5 لاعبين حيث إنضم بيكر وجوتا إلي كل من ستيفان بايتيتش وآندي روبرتسون وتياجو ألكانتارا.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم ضد لاسك لينز الثنائي اليسون بيكر الحارس الأول للريدز والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بعد إصابتهما في قمة مان سيتي الأخيرة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأكدت تقارير صحفية على أن جوتا سيغيب عن ليفربول أمام لاسك لينز اليوم وفولهام بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي حتي يتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد السيتيزنز لكن هناك توقعات بغياب الحارس البرازيلي اليسون بيكر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي 3 أسابيع لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.



أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم

يذكر أن محمد صلاح سجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليفربول هذا الموسم.

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لاعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".