كلوب يعلن مدة غياب أليسون وجوتا عن مباريات ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تفاصيل غياب الحارس أليسون بيكر وديوجو جوتا، ثنائي الفريق، بعد إصابتهما في لقاء مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أليسون لا يمكنه اللعب غدا أمام لاسك وسيستمر غيابه في مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي يوم الأحد، وقد يعود بنهاية الأسبوع المقبل عندما تكون حالته على ما يرام، ونراقب حالته بشكل مستمر".

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وتابع كلوب "ديوجو جوتا سيستغرق وقتا أطول قليلا، لا أعرف بالضبط، لكن إصابته أكثر خطورة قليلا، لدينا بالفعل الكثير من اللاعبين غير المتاحين، مثل أندي روبرتسون وتياجو، وانضم إليهما ديوجو جوتا وأليسون. أتمنى ألا يصاب أي لاعب آخر في الفترة المقبلة.

وشدد "نحن في بداية أشد مرحلة بالموسم، 4 مباريات في 11 يوما وستكون نهايتها بمواجهة بالاس، علينا إتخاذ قرارات على مستوى التشكيل وهذا واضح".

ويلتقي ليفربول بقيادة يورجن كلوب، نظيره لاسك لينز النمساوي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ولاسك النمساوي بالدوري الأوروبي

مباراة ليفربول ولاسك النمساوي ستقام غدًا الخميس على أرضية ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز

وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت، باعتبارها الناقل الرسمي للبطولات الأوروبية.

ويحتل ليفربول صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يتذيل الفريق النمساوي المجموعة برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

كيفين كيلهير

كوستاس تسيميكاس - جويل ماتب - جاريل كوانساه ٠ ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز

فيما يرغب نادي اتحاد جدة السعودي وبقوة، للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد فشل ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى يونيو من عام 2025، ويرغب اتحاد جدة في المحاولة مرة ثانية لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.