أبرزها ليفربول ولاسك، مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية في الدوري الأوروبي:

فرايبورج - ألمانيا × أولمبياكوس - اليونان - 7:45 مساء

باتشكا توبولا - صربيا × وست هام يونايتد - إنجلترا - 7:45 مساء

سبارتا براج - التشيك × ريال بيتيس - إسبانيا - 7:45 مساء

أتلانتا - إيطاليا × سبورتينج لشبونة - البرتغال - 7:45 مساء

Advertisements

شتورم جراتس - النمسا × راكوف - بولندا - 7:45 مساء

آيك أثينا - اليونان × برايتون - إنجلترا - 7:45 مساء

جلاسكو رينجرز - إسكتلندا × أريس ليماسول - قبرص - 10 مساء

مارسيليا - فرنسا × أياكس أمستردام - هولندا - 10 مساء

سيرفيت - سويسرا × روما - إيطاليا - 10 مساء

شيريف تيراسبول - مولدوفا × سلافيا براج - التشيك - 10 مساء

تولوز - فرنسا × سانت جيلواز - بلجيكا - 10 مساء

ليفربول - إنجلترا × لاسك لينز - النمسا - 10 مساء

مولده - النرويج × كارباج اغدام - إذربيجان - 10 مساء

هاكن - السويد × باير ليفركوزن - ألمانيا - 10 مساء

فياريال - إسبانيا × باناثينايكوس - اليونان - 10 مساء

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتينغ براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

تأهل 11 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وضمن حتى الآن 11 فريقا تأهله لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وهي:

بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى)

أرسنال الإنجليزي (المجموعة الثانية)

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة)

ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي (المجموعة الرابعة)

أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دروتموند الألماني (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.