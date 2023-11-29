عقبة جديدة في طريق انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة جديدة حول مستقبل الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعد ارتباطه بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم محمد صلاح مجددًا بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل بعد تلقيه عروضًا مغرية من الدوري السعودي وتحديدًا من جانب نادي اتحاد جدة السعودي لتعزيز صفوفه.

عقبة في طريق محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وبحسب ما ذكرته شبكة “ليفربول إيكو” فإن هناك عقبة قد تغير تفكير محمد صلاح تتمثل في أن الدوري السعودي لا يشهد حضور الكثير من الجماهير مثلما يحدث في أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدرجات في العديد من اللقاءات شبه خاوية مثل مباراة الوحدة والخليج التي شهدت حضور 447 متفرجًا فقط.

وأوضحت أن أندية الدوري السعودي ربما لديها الأموال الكافية من أجل إنفاقها لى التعاقد مع اللاعبين، لكن ليس لديها القدرة على إقناع الجماهير بمشاهدة النجوم.

ليفربول يحدد سعر محمد صلاح

فيما كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح، والذي ارتبط بشدة الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة قياسية تتعدى 200 مليون يورو.

وكانت العديد من الأنباء قد أشارت خلال وقت سابق، إلى أن محمد صلاح، تلقى عرضًا رسميًا من نادي اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي مقابل 150 مليون جنيه استيرليني، قبل أن يتم استهدافه من جديد من قِبل أندية سعودية أملا في حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.