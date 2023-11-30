الليلة، انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الخميس، الموافق 30 نوفمبر ويستمر حتى 9 ديسمبر 2023.



وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، المقرر انعقاده خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الجاري، عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).

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أنف وثلاث عيون

عقب مرور أكثر من نصف قرن على طرح “أنف وثلاث عيون” للأديب إحسان عبد القدوس، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر، فعلى الرغم من مرور 51 عامًا للفيلم الصادر عام 1972، إلا أن النص الأصلي ما زال صالحًا لتقديمه اليوم، وسيعمل على إعادة إحياء النص المخرج أمير رمسيس برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدي.

وتأتي المعالجة العصيرة من الفيلم ببطولة كل من ظافر العابدين، سلمي أبو ضيف، صبا مبارك،دينا الشربيني، جيهان الشماشرجي، سلوي محمد علي، نور محمود، صدقي صخر،والطفل سليم مصطفي..

وفيلم “أنف وثلاث عيون” تدور أحداث حول الدكتور (هاشم) وعلاقاته النسائية المتعددة.. حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم (أمينة) التي تقع في غرامه وتطلب الطلاق من زوجها وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة (نجوى)، يطرد (هاشم) حبيبته الأولى من شقته خُفا على سمعته من الفضائح، ومن ثم يحاول الدكتور (هاشم) البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على (رحاب) داخل إحدى البارات إلا أنها هى من لا ترغب من الإرتباط بها وتظهر بكونها غير مكترثة بكل ما يفعله من أجلها وتخونه مع أحد أصدقائها، وتمحورت بطولة الفيلم الأصلي على 4 أبطال هم؛ محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، نجلاء فتحي بتوقيع المخرج حسين كمال.

فيلم شماريخ

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم الأكشن الرومانسي "شماريخ" من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين وبتأليف وإخراج عمرو سلامة، وتقرر عرضه فى السينمات المصرية يوم 13 ديسمبر بالسينمات ليندرج بموسم أفلام رأس السنة.



وشارك المخرج عمرو سلامة، متابعيه مجموعة من الصورة من كواليس فيلم شماريخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: وأخيرًا فركش، انتهاء تصوير فيلم شماريخ.

وأضاف سلامة: بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي، بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد.

وتابع عمرو سلامة: أتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني.



وكان كشف آسر ياسين، مصير دور الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية وكان مشاركًا بالفيلم، قال آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: لن تتغير أحداث الفيلم، كما أن مصطفى قام بتصوير ما يقرب من 90% من مشاهده، وأو أد أن قدم أحر التعازي لأهله ولي شخصيًّا، حيث إنه كان صديقًا عزيزًا وأعتبره أخي.

قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.