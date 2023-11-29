الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن حضور نائبة الرئيس الأمريكي مؤتمر كوب 28 بالإمارات

كاملا هاريس، فيتو
كاملا هاريس، فيتو

أعلن البيت الأبيض، في البيان الصادر عنه  اليوم الأربعاء، أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستنضم إلى الوفد الأمريكي المسافر إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ “كوب 28”.

 

 مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ كوب 28


وقالت وكالة "فرانس برس" إنه فيما يبدو أن رحلة هاريس المقرر لها نهاية هذا الأسبوع تم ترتيبها على عجل، حيث قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنها لا تعتزم الحضور.
 

ولم يوضح مسؤولو البيت الأبيض سبب تغيير الخطط، لكن الإعلان عن حضور المؤتمر يأتي بعد انتقادات لقرار جو بايدن بعدم الحضور قمة كوب 28.

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وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن تحدث، اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، وقال بايدن إن هاريس ستعرض الجهود الأمريكية بشأن قضية المناخ في الداخل والخارج، كما ستساعد في تعزيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم.

مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

ويتوجه إلى دبي أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص جون كيري، ومستشار المناخ علي الزيدي، ومستشار الطاقة النظيفة جون بوديستا، حيث تمثل القمة فرصة لزعماء العالم لتقييم التقدم الذي أحرزوه في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وستكون مشاركة هاريس في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين قصيرة، ومن المقرر أن تغادر واشنطن يوم الجمعة وتعود يوم الأحد.
 

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