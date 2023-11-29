الدوري الممتاز، الاتحاد السكندري يختتم تحضيراته لمواجهة زد (صور)

الدوري الممتاز، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مرانه الأخير على ملعب الفريق بمنطقة سموحة، استعدادا لمباراته غدا الخميس أمام ضيفه زد إف سي، التي تنطلق باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وخاض فريق الاتحاد السكندري مرانا خفيفا تضمن تدريبات الجري والإحماء، واختتم بتقسيمة بين اللاعبين، حرص خلالها المدير الفني للفريق طارق العشري على تصحيح أخطاء اللاعبين، فيما يخص التحرك السليمة داخل الملعب في حالتي الدفاع والهجوم وإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

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موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد زد ضمن مواجهات الدوري الممتاز في تمام الساعة 4:00 عصر غد الخميس باستاد الإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد السكندري ضد زد عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود قطار الدوري الممتاز للدوران مرة أخرى، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وافتتحت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر أمس الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة.. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة وذلك قبل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف.

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.