أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفوز على مودرن فيوتشر.. واليونايتد يقترب من وداع الأبطال.. وشيكابالا يقترب من رقم مميز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

حقق الزمالك فوزا هاما بهدفين دون رد على مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد السلام.

في الدقيقة الأولى كاد أن يحرز مودرن فيوتشر الهدف الأول لكن أنقذ القائم الهدف قبل أن يحتسبها الحكم تسللا.

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وظلت الكرة حائرة بين الفريقين مع محاولات بسيطة من جانب لاعبي مودرن فيوتشر في الربع ساعة الأولى، وألغى الحكم هدفا لمودرن فيوتشر بداعي التسلل.

وبدأ لاعبو الزمالك في التحرر شيئا فشيئا مع مرور الوقت محاولين الوصول لمرمى محمود جنش، الذي زاد عن مرماه في تسديدة زيزو.

ينتظر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك تحقيق رقم مميز رفقة القلعة البيضاء، في بطولة الدوري، حال مشاركته في 8 مباريات أو أكثر خلال الموسم الحالي أو في أي موسم.

ويقترب شيكابالا من معادلة رقم عبدالواحد السيد كأكثر لاعب مشاركة مع الزمالك في بطولة الدوري عبر التاريخ.

حيث يمتلك عبد الواحد السيد في رصيد مشاركاته مع الزمالك في الدوري 264 مباراة، بينما يمتلك شيكابالا بعد المشاركة أمام مودرن فيوتشر 256، أي يحتاج ثماني مباريات لمعادلة الرقم أو 9 مباريات لينفرد بالرقم بشكل شخصي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2023 والذي يقام في المغرب هذا العام.

وبحسب بيان الكاف الرسمي فإن موعد حفل الأفضل في إفريقيا سيكون يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في مراكش المغربية.

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

قررت لجنة المسابقات بالكاف تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام الجمعة 8 ديسمبر بدلا من السبت 9 ديسمبر.

وأتي ذلك بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر تأجيل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري أمام زد، المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر.

دوري أبطال أوروبا، تعادل مانشستر يونايتد مع جالطة سراي التركي بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية اليونايتد أليخاندرو جارناتشو (11) وبرونو فيرنانديز (18) وسكوت ماكتوميناي (55)، بينما سجل ثلاثية جالطة سراي حكيم زياش (29- 62) وكريم أكتورك أوغلو (71).

وبتلك النتيجة رفع جالطة سراي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، كما رفع اليونايتد رصيده إلى 4 نقاط متذيلا الترتيب.

