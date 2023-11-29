بتوقيت القاهرة، كاف يحدد موعد حفل الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2023 والذي يقام في المغرب هذا العام.

وبحسب بيان الكاف الرسمي فإن موعد حفل الأفضل في إفريقيا سيكون يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في مراكش المغربية.

الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

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"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - نادي الملكات التنزاني".

القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وقلص كاف قائمته إلى 5 مدربين مرشحين للفوز بالجائزة من أصل 10 أسماء أعلنها في وقت سابق وهم:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

توم سينتفيت مدرب جامبيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

أليو سيسيه مدرب السنغال

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.