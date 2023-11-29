الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية

وزير الشباب يلتقي
وزير الشباب يلتقي كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية، فيتو

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي "الجبهة الدبلوماسية المصرية"، والمنبثق من الكيانات الشبابية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، والبالغ عددها 43 كيانًا شبابيًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل والخاص للكيانات الشبابية الفاعلة بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بما يتوافق مع الرؤية المستمدة من رؤية بناء الجمهورية الجديدة واهتمامها بتعزيز الوعي لدى الشباب المصري، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية  للشباب المصرية على كافة الأصعدة.

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وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية، فيتو 

ونوه أشرف صبحي إلى أهمية المشاركة السياسية للشباب، ودور برامج التنشئة السياسية والتثقيف السياسي التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في تعزيز وتنمية التنشئة السياسية والوطنية للشباب، وتأثيرهم في المشاركة السياسية والمجتمعية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية، فيتو 

أشار الدكتور أشرف صبحى إلي مفهوم الوعي والقوة الناعمة  ودورها، وكيفية الاستفادة من مهارات التفاوض والإقناع وحل المشكلات، والاستفادة من الفرص المتاحة بطريقة تحقق معنى اندماج الشباب في مناحي الحياة كافة.

 

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون فى تنظيم المهرجان المصري للزيتون

من ناحية أخرى، شارك مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY القاهرة، فى إفتتاح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للمهرجان المصرى الثاني للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار "الزيتون عصر جديد" وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبعض من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى.

جاء المهرجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، كما أنه فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون.

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون فى تنظيم المهرجان المصري للزيتون، فيتو 

كما يأتي تنظيم شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY فى ضوء التعاون ودعم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للشباب من خلال تنظيم لقاءات وافتتاحات المحافظين، وفى ضوء تمكين الشباب.

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون فى تنظيم المهرجان المصري للزيتون، فيتو 

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من خمسين عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون، ويُقام داخل المهرجان معرضًا للحرف اليدوية وبعض المنتجات والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية.

ويعد مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY أحد أهم المشاريع الشبابية التى تم إطلاقها خلال عام 2018 داخل وزارة الشباب والرياضة، ومنتشرة بجميع محافظات مصر بأعداد تجاوزت الـ50 ألف متطوع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة.

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي الجبهة الدبلوماسية المصرية

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