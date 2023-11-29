الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بمعدل 3 رحلات أسبوعية، السياحة تعلن تشغيل شركة طيران صينية رحلات إلى مصر

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، فيتو

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأثنى وزير السياحة والآثار المنتدى المثمر الذي نظمته الوزارة عن "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يساهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

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برنامج تحفيز الطيران

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر ولا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة والموافقة على تعديلات في مشاركة الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية والتي جاءت وفقًا لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحي عليها.

وتم أيضًا، الموافقة على مشاركة الهيئة في المعرض السياحي خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

تشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.

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