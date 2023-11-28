وزير السياحة والآثار: 34% زيادة في حركة السياحة الوافدة لمصر من الخارج

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن حركة السياحة الوافدة سجلت زيادة بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة.

معدلات حركة السياحة الوافدة لمصر من الخارج

وأشار إلى أن معدلات الزيادة في حركة السياحة الوافدة سجلت شهر أكتوبر الماضي كثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد أكتوبر ٢٠٢٣ نموا بحوالي ٨% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.

Advertisements

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر تهدف إلى إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري، ونحن نعمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر.

زيادة أعداد الغرف الفندقية

وتابع أنه بالتعاون مع القطاع الخاص يجري العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية، ومصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.