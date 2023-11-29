رئيس جامعة القناة يعلن عن جوائز التميز البحثي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن أسماء الفائزين في جوائز التميز البحثي، التي يقدمها قطاع الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي 2023 وتشمل مختلف المجالات والتخصصات البحثية المختلفة.

أسماء الفائزين في المسابقة

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي

جائزة أفضل بحث تطبيقي فاز بها الدكتور عصام عبدالمنعم علي جاد شلبي - كلية الطب، الدكتور ناصر يوسف مصطفى عبد المولى - كلية العلوم مشاركة مع الدكتور أيمن عبد المؤمن - كلية العلوم (رحمه الله)، والدكتور صلاح أبو بكر عبد الحميد شطا-كلية العلوم، والدكتور تامر نبيل محمد محمود يوسف - كلية الهندسة، والدكتور تامر محمد منصور محمد كلية الهندسة.

Advertisements

جائزة التميز البحثي

كما فاز بجائزة التميز البحثي كل من الدكتورة شيماء محمد السيد عناني - كلية الصيدلة الدكتور محمد احمد عبدالرحمن حسانين كلية العلوم.

و فاز بجائزة التميز للمشاريع الممولة خارجيا: الدكتور هشام محمد عبدالله حسین- كلية العلوم، بمشاركة الدكتورة سحر أحمد حسن الشطوري كلية العلوم، والدكتورة هبه سعد طاهر كلية العلوم، والدكتورة عبير عبدالمنعم محمد الشهاوي - كلية الهندسة، والدكتورة سالي حسني طه محمد - كلية الهندسة.

كما فاز بجائزة مؤلفي الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية: كل من الدكتور السيد عويس عمران كلية الزراعة، والدكتور محمود عباس عابدين كلية التربية

وفاز بجائزة أكبر معدل استشهاد: الأستاذ الدكتور ناصر يوسف مصطفى عبد المولى - كلية العلوم.

جائزة قطاع العلوم الإنسانية

فيما فاز بجائزة التميز في قطاع العلوم الإنسانية للبحوث المنشورة بلغات أجنبية بمجلات ذات معامل تأثير:

كل من الدكتور كريم محمد إبراهيم خليل كلية السياحة والفنادق والدكتورة نهى محمد زكريا العاصي كلية التربية.

كما فاز بالجائزة مناصفة كلا من:كريم محمد إبراهيم خليل كلية السياحة والفنادق، والدكتور ناصر يوسف مصطفى عبد المولى - كلية العلوم.

و فاز بأفضل رسالة دكتوراه كلا من: الدكتورة شيرين عباس محمد عباس - كلية الطب البيطري

والدكتور عمر محمد مسعد الجندي - كلية الهندسة والدكتور أحمد جلال مصطفى عبدالوهاب - كلية الحاسبات والمعلومات، وفاز بأفضل رسالة ماجستير كلا من الدكتورة ندا فايز حسن - كلية الطب البيطرى، والدكتور علاء ربيع محمود معوض - كلية الهندسة.

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين في تصنيف قائمة كلارفيت 2023 للعلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، والتي أسفرت عن ظهور كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم الأدوية بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.

