الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة القناة يتفقد مبنى كلية الهندسة ومبنى العيادات الخارجية بالمستشفيات (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم جولة لتفقد لمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، في محافظة الإسماعيلية، وذلك يرافقه الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود حسن نائب مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد عمرو مدير التخطيط الاستراتيجي. 

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تطوير المنظومة الصحية 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تطوير المستشفى الجامعي من ناحية الإنشاءات والتجهيزات تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الصحة في مصر، ولتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

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جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفاصيل أعمال التطوير 

وأضاف "مندور"  أن أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية تتضمن مبنى مكون من 5 أدوار،  ويشتمل على 74 عيادة في مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية مشيرا إلى قرب الانتهاء من تطوير الدور الأرضي لمبنى العيادات الخارجية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأكد أن المستشفيات الجامعية تشهد تحولا جذريا، لتصبح قادرة على المنافسة داخل منظومة صحية جديدة، هدفها الأول تقديم خدمات صحية متميزة. 

 

قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية 

 ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أنور إلى قُرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، لإضافة دور رابع لمبنى الأورام، إلى جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتهميدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، فقد تم البدء فى توسعة مستشفى الأورام والطب النووي، من خلال إضافة دور رابع وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيله  بالكامل ليتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. 

 

ومن المستشفى الجامعي انتقل الدكتور ناصر مندور إلى مبنى كلية الهندسة الجديد وكان في استقبال سيادته الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية وفريق العمل بالإدارة الهندسية.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن المبنى مقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، على دورين ويضم مدرجين بسعة 500 طالب وطالبة، و8 مدرجات بسعة 200 طالب وطالبة، ويسع المبنى 4 مراسم صغيرة بسعة 50 طالب وطالبة، ومرسم كبير بسعة 400 طالب وطالبة.
 

 

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الاسماعيلية جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة كلية الهندسة مبني العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القناة

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