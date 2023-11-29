متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

شارك مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY القاهرة، في افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، للمهرجان المصري الثاني للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار "الزيتون عصر جديد" وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبعض من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

جاء المهرجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، كما أنه فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون.

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متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون فى تنظيم المهرجان المصري للزيتون، فيتو

كما يأتي تنظيم شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY في ضوء التعاون ودعم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للشباب من خلال تنظيم لقاءات وافتتاحات المحافظين، وفي ضوء تمكين الشباب.

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون فى تنظيم المهرجان المصري للزيتون، فيتو

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من خمسين عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون، ويُقام داخل المهرجان معرضًا للحرف اليدوية وبعض المنتجات والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادي مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية.

ويعد مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY أحد أهم المشاريع الشبابية التى تم إطلاقها خلال عام 2018 داخل وزارة الشباب والرياضة، ومنتشرة بجميع محافظات مصر بأعداد تجاوزت الـ50 ألف متطوع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة، وتنظيم لقاءات السيد الوزير والسادة المحافظين، وتدريب وتثقيف الشباب، ونشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتخريج جيل محب لوطنه خادم لمجتمعه.

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم 2023

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الوفود المشاركة بالملتقى الدولي لأطفال العالم 2023، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، في نسخته الرابعة، تحت شعار "رسالة من أجل السلام"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تستمر فعالياته حتى 30 نوفمبر المقبل.

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل الوفود المشاركة في النسخة الرابعة من الملتقى الدولي لأطفال العالم، التي تستضيفها مصر من أجل التأكيد على أهمية النشء، وتعزيز الإبداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، وخلق جيل من الأطفال يسعى للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، كما تهتم الوزارة بالنشء من خلال تبادل الثقافات ونشر السلام بين أطفال العالم، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء فى مختلف المجالات، وإهداء الملتقى هذه السنة للطفل الفلسطيني.

وزير الشباب والرياضة يتلقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

أشار وزير الشباب والرياضة إلي الرعاية والدعم غير المسبوق الذي تشهده المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطى الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب والنشء، والتي تبني وتهتم بالنشء، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية بتبدأ من الأسرة والمدرسة ودور العبادة والبيئة المحيطة بهم، موضحا أن هناك 5 آلاف برنامج تم تنفيذهم خلال خمس سنوات الماضية وشارك فيها أكثر من 131 مليون مستفيد، أكثر من 25% منها للنشء، بهدف التوعية والتعرف بحقوق الطفل المصري والثقافات الخارجية، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات، والرعاية والدعم غير المسبوقين، الذي تشهده المنظومة الشبابية في مصر.

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

وخلال اللقاء بعث المشاركون بالملتقى رسالة سلام من أطفال العالم الي كافة دول العالم من أرض السلام مصر، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من نهضة كبيرة في مصر.