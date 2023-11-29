جيجي حديد تتراجع عن تصريحاتها الداعمة للأسرى الفلسطينيين وتطالب بحماية الإسرائيليين، فما السر؟

تراجعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، اليوم الأربعاء، عن تصريحاتها التي أعربت فيها عن غضبها من معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



جيجي حديد تحذف منشورها القديم



وقالت جيجي حديد في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام: “ندمت على التطرق لقصة الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة والذي اعتقلته إسرائيل عام 2015، حين كان يبلغ من العمر 13 سنة فقط بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس”، مبررة ذلك، بأنها ذكرت "النموذج الخاطئ".

وتأتي تصريحات جيجي حديد بعدما تعرضت لردة فعل عنيفة دفعتها إلى حذف منشورها الداعم للأسرى، واضطرت إلى كتابة منشور طويل عبر صفحتها على "إنستجرام"، مع إغلاق خاصية التعليقات.

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وقالت جيجي حديد في منشورها "باعتباري من أصل فلسطيني، من المهم بالنسبة لي أن أشارك قصصا حقيقية عن الصعوبات التي يعيشونها الفلسطينيون"، مضيفة "شاركت في نهاية هذا الأسبوع شيئا لم أتحقق منه أو أفكر فيه بعمق قبل إعادة النشر، أردت فقط توضيح الطرق التي يتم بها تقويض القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية".



سر تراجع جيجي حديد عن دعم الأسرى الفلسطينيين



وأكدت عارضة الأزياء الأمريكية في منشورها: "كنت أحاول تسليط الضوء على أن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الدفاع الإسرائيلي لا يحصلون على نفس الحقوق التي يتمتع بها الطفل الإسرائيلي المتهم بارتكاب نفس الجريمة".

و تابعت "للأسف استخدمت المثال الخاطئ لتوضيح هذه النقطة، وأنا نادمة على ذلك"، مبينة أنه كان يفترض بها التركيز على قضايا حقوق الإنسان.

وأضافت جيجي حديد في منشورها، أنها ترفض مهاجمة المدنيين الإسرائيليين وقالت: "أخذ الأبرياء كرهائن أمر غير مقبول على الإطلاق. إن إيذاء شخص ما لأنه يهودي أمر غير مقبول على الإطلاق".

لكنها طالبت بالمعاملة الإنسانية للفلسطينيين أيضًا، وقالت: "عند الحديث عن الديمقراطية، يجب أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق - والطفل الفلسطيني، حتى لو اتهم بجريمة مروعة، يستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الطفل الإسرائيلي في نفس الظروف".

وتابعت العارضة من أصل فلسطيني قائلة "من الموثق من قبل منظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية، أن هناك سوء معاملة ممنهجة للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".

كما أضافت "أعرف هذه القضايا التاريخية جيدًا لأنها تاريخ عائلتي الفلسطينية التي اضطرت إلى الفرار من وطنها في أواخر الأربعينيات".

وتابعت "أنا بشر وأخطئ.. لكني أحمل نفسي أيضا مسئولية تلك الأخطاء، أنا لا أقف وراء نشر المعلومات المغلوطة، ولطالما أدنت معاداة السامية".