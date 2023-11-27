بعد هجوم الحوثيين بالصواريخ، أمريكا ترسل مدمرة بحرية إلى خليج عدن

كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن الأسطول الأمريكي الخامس، أرسل السفينة إنديانابوليس إلى خليج عدن لدعم الأمن البحري هناك بعد الهجوم الذي نفذه الحوثيون.

الحوثيون يستهدف سفينة أمريكية في خليج عدن

وفي وقت سابق أطلق الحوثيون صاروخين بالستيين باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعد القيام بعملية اختطاف ناقلة بترول في المنطقة.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها اليوم الإثنين، عن مسؤولين أمريكيين قولهم:" إن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن".

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ما حدث في خليج عدن جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال 5 مسلحين.

وفي وقت سابق أعلن مسئولون أمريكيون، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن سيطر عليها مسلحون، وهي الآن في أمان، حسب وكالة رويترز.

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ووفق الوكالة تم تحديد الناقلة، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك، على أنها سنترال بارك من قبل شركة السفينة.. ولم يحدد المسئولون هوية المهاجمين.

السفينة الحربية يو إس إس ميسون

إلى ذلك، قال أحد المسئولين الأمريكيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الحربية يو إس إس ميسون استجابت لنداء الاستغاثة وأصبحت الناقلة الآن حرة.



وقالت الوكالة: إن ذلك جاء في أعقاب استيلاء الحوثيين في اليمن، على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.. وتعهدت الحركة، التي أطلقت أيضا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل، باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

وتعتبر سنترال بارك، ناقلة كيماويات صغيرة (19998 طنًا متريًا)، تديرها شركة زودياك ماريتايم المحدودة، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية.

وأوضحت بيانات LSEG أن السفينة التي ترفع العلم الليبيري تم بناؤها في عام 2015، وهي مملوكة لشركة Clumvez Shipping Inc.

من جانبها، قالت زودياك ماريتايم، في بيان بحسب رويترز، إن سنترال بارك، التي تحمل شحنة كاملة من حامض الفوسفوريك، تعرضت لحادث قرصنة أثناء عبور المياه الدولية، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا قبالة سواحل الصومال.