الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

طائرة تركية تنقل 22 مصابا فلسطينيا من العريش إلى أنقرة

نقل مصابي غزة لتركيا
نقل مصابي غزة لتركيا

 نقلت طائرة تابعة لتركيا 22 مصابا فلسطينيا و22 مرافقا من بينهم أطفال من مطار العريش للعلاج في المستشفيات التركية. 

وكانت سيارات الإسعاف وصلت صباح اليوم لمطار العريش تحمل مصابين من غزة تمهيدا لنقلهم إلى تركيا للعلاج بالمستشفيات التركية.

وقالت مصادر في مطار العريش إن 20 سيارة إسعاف نقلت 20 مصابا من بينهم أطفال مصابين من جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة من خلال معبر رفح إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلهم إلى انقرة للعلاج بالمستشفيات التركية.

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وفي سياق آخر قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن سفينة طبية فرنسية وصلت إلى ميناء العريش البحري، مساء أمس، حيث كان في استقبالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، في حضور وفد فرنسي رفيع المستوى.

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