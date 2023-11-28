رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يجري جولة بثقافة جنوب سيناء (صور)

أجرى أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، قصر ثقافة شرم الشيخ التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، وكان في استقبال رئيس الإقليم أحمد فريج، وأميمة إسماعيل مديرة قصر الثقافة.

متابعة خطط العمل والأنشطة

وشملت الجولة متابعة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المنفذة ومتابعة سير العمل وانضباطه والنظر في احتياجات القصر من أعمال الصيانة والتطوير.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتأتي هذه الجولة في إطار الجولات المستمرة بالمرور علي المواقع والفروع الخمس لاقليم القناة وسيناء الثقافي.



Advertisements

ومن جهة أخرى قام أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بزيارة تفقدية للمرور علي المواقع الثقافية المختلفة وذلك ضمن خطة مرور مستمرة لمتابعة سير العمل ونشاط المواقع الثقافية التابعة لفروع الإقليم.

تفقد بيت ثقافة أم خلف

وشملت الجولة قام رئيس الإقليم بالمرور علي بيت ثقافة أم خلف ببورسعيد التابع لفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان المالكي، لبحث احتياجات الموقع ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال.

جانب من الجولة، فيتو

توجيه بسرعة انتهاء نادي تكنولوجيا المعلومات

ووجه رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي خلال الجولة بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد نادي تكنولوجيا المعلومات للبدء في أعمال الصيانة المطلوبة ليكون أول نادي تكنولوجيا معلومات معتمد، وذلك وفقا للمواصفات لخدمة أهالي قرية أم خلف وقرى جنوب بورسعيد.

كما تم خلال اللقاء بحث اعتماد نادي المواهب ونادي أدب الطفل ومتابعة صيانة السباكة والكهرباء اللازمة للموقع.

تفقد المكتبة العامة

كما تفقد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي المكتبة العامة وحضر ورشة فنية للأطفال تنفيذ منار نور الدين وابدي إعجابه بالموهبتين شهد ونور أحمد لإبداعهم في الفن التشكيلي، بالإضافة إلى إكتشاف المواهب منها الشاعر الصغير أسر وهبه من أبناء قرية أم خلف والذي قام بإلقاء قصيدة "تعظيم سلام".

تسهيل كافة الإجراءات

وأكد رئيس الإقليم خلال الجولة علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل بالموقع وتذليل العقبات والتوجيهات التي تساعد علي تطور الحراك الثقافي المتنوع والتطوير المستمر لآليات العمل.

وفي ختام الزيارة التُقطت صورة تذكارية تضم رئيس الإقليم والعاملين بالموقع والأطفال المشاركين في بالأنشطة الثقافية والفنية المقامة بالموقع، وذلك في حضور وليد فياض مدير الموقع، وسومية حسن أمينة المكتبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ