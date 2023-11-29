أسعار الأسماك اليوم، 30 جنيهًا أقل سعر لكيلو البياض في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 29-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 62 إلى 62 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 210 إلى 310 جنيهات، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر مكرونة خليجي من 50 إلى 80 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سابيا من 210 إلى 310 جنيهات، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، سعر كاليماري من 210 إلى 310 جنيهات، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 100 إلى 190 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات.

وتراوح سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر وقار من 65 إلى 125 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.