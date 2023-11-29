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محافظات

أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 29-11-2023 بالدقهلية

الاسماك اليوم، فيتو
الاسماك اليوم، فيتو

  أسعار الأسماك، تواصل أسعار الأسماك اليوم الاربعاء استقرار أسعارها، بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية.

وتقدم "فيتو" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو من 300 يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها

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أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا.

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها.

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها.

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 40 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 55 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 125 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023 بقنا

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

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