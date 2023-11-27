وزير الرياضة يهنئ الكانوي والكياك بحصاد 12 ميدالية في البطولة الأفريقية بنيجيريا

الكانوي والكياك، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري (١٢) ميدالية، بواقع (١) ميدالية ذهبية، (٦) ميدالية فضية، و(٥) ميدالية برونزية، وذلك في ختام منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أُقيمت في نيجيريا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

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وكانت لاعبة المنتخب سما فاروق، قد نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 70 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم،

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ11 لاعبا ولاعبة حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

التجديف

كما تأهل 3 لاعبين من منتخب التجديف لأولمبياد باريس 2024، وهم عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، ومحمد علاء وأحمد خالد في زوجي الرجال.

الكانوي والكاياك

وحسمت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك تأهلها لأولمبياد باريس، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية بنيجيريا.

التايكوندو

وفي التايكوندو ضمن سيف عيسى لاعب منتخب مصر وصاحب برونزية طوكيو 2020، تأهله لأولمبياد باريس من خلال التصنيف العالمي للعبة.