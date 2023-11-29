تامر حسني ينصح جمهوره: أوعى تيأس أو الحزن ياكل قلبك

وجه الفنان تامر حسني، نصيحة جديدة لجمهوره من خلال خاصية الأسطوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

تامر حسني ينصح الشباب

ونشر “تامر”: مقطع فيديو لأحد الشيوخ وهو يقول:"أوعي تيأس أوعي الحزن ياكل قلبك انت مش عارف الدقيقة اللي جاية ممكن يحصل فيها أيه في حياتك ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلي حال الدعاء بيغير القدر".

ويستعد الفنان تامر حسني، لاستئناف نشاطه الفني قريبا، وعودته لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب أحداث غزة الصعبة.

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كما يستعد تامر حسني لإحياء مجموعة حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة، ليجدد نشاطه الفني، وذلك بعدما أكد ذلك مدير إنتاج شركته في تصريح سابق لـ فيتو.

تفاصيل حفلات تامر حسني

ويستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير في أسطنبول يوم 30 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

كما يستعد لإحياء حفل أخر في الإمارات وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل.

ويعد الفنان تامر حسني واحدا من أبرز الفنانين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وقرروا تأجيل مشاريعهم الفنية احتراما لمشاعر الفلسطينيين، في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

تفاصيل عودة تامر حسني لإحياء الحفلات الغنائية

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وقال “أش أش” مدير إنتاج شركة تامر حسني في تصريح خاص لـ"فيتو" إن نجم الجيل من الممكن أن يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أواخر ديسمبر المقبل مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقفه عن إحياء الحفلات الفترة الماضية بسبب أحداث غزة.

وكان تامر حسني قد علق في وقت سابق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".

تامر حسني يتفاعل مع أحداث غزة

ودائما ما يتفاعل الفنان تامر حسني على الأوضاع في غزة حيث قال الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع الصور الشهير “إنستجرام” في وقت سابق.."إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وکتیر تایهین ومستغربین ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".

وأضاف: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور".

وأردف: "روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية فتحت وعيني جت على الآية دي الحقيقة مفيش اشاره اوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا".

واختتم: "في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير سبحان الله وبحمده جمعة مباركة على الجميع".

وأرفق تامر حسني منشوره ببعض الآيات من القرآن الكريم.