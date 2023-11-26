الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تامر حسني في رسالة لجمهوره: إذا عجزت الأسباب أذهب إلى رب الأسباب

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

تامر حسني، وجه المطرب تامر حسني رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة، إكس، وسابقا تويتر.

 

وكتب تامر حسني قائلا: فجر الرزق والستر والشفاء والعافية للجميع.. خطر في بالي شيء مهم يمكن الكل يعرفه بس أحيانًا نحب نقوي بعض بيه فانا هكتبه لكل شخص مش لاقي سبب للي هو فيه أو حد تعبان.. ومفيش دكتور عارف يريحه أو حد بيطلب حاجه من ربنا ومبتحصلش لو دايمًا بتدور على أسباب منطقية ومش لاقي، أوعى تفهم غلط وتحس إن الأبواب مقفوله في وشك من باب النحس أو حظك وحش.. لا، افهم ان كل قدر كتبه لك ربنا له حكمة قد لا تفهمها او تستوعبها حالًا بس هتعرف قدام هي حصلت ليه والمهم اللي عايز اقوله هلخصه في جمله ((إذا عجزت الأسباب فأذهب للمُسبب)) اذهب لرب الأسباب اتكلم معاه جايز عايز يسمع صوتك".

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وكان تامر حسني قد علق في وقت سابق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني. 

 

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".

 

تامر حسني يتفاعل مع أحداث غزة

ودائما ما يتفاعل الفنان تامر حسني على الأوضاع في غزة  حيث قال الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع الصور الشهير “إنستجرام” في وقت سابق.."إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وکتیر تایهین ومستغربین ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".

 

وأضاف: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور".

 

وأردف:" روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية فتحت وعيني جت على الآية دي الحقيقة مفيش اشاره اوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا".

 

واختتم: "في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير سبحان الله وبحمده جمعة مباركة على الجميع".

 

وأرفق تامر حسني منشوره ببعض الآيات من القرآن الكريم.

 

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