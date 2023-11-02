الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تامر حسني عن أحداث غزة: لا شيء يفوق يقيننا برحمتك

تامر حسني،فيتو
تامر حسني،فيتو

علق النجم تامر حسني على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني. 

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".

تامر حسني يتفاعل مع أحداث غزة

ودائما ما يتفاعل الفنان تامر حسني على الأوضاع في غزة  حيث قال الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع الصور الشهير “إنستجرام” في وقت سابق.."إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وکتیر تایهین ومستغربین ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".

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وأضاف: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور".

وأردف:" روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية فتحت وعيني جت على الآية دي الحقيقة مفيش اشاره اوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفه أو إشارة بتقدير من ربنا".

واختتم: "في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير سبحان الله وبحمده جمعة مباركة على الجميع".

وأرفق الفنان تامر حسني منشوره ببعض الآيات من القرآن الكريم.

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