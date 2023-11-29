الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

8 طرق طبيعية لعلاج السعال في موسم الشتاء

طرق طبيعية لعلاج
طرق طبيعية لعلاج السعال،فيتو

علاج السعال، يزيد في موسم الشتاء اعراض السعال والكحه لأنها من أهم أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وينصح الأطباء دائما بالإلتزام بتناول المشروبات الدافئة والاعشاب حيث تساعد في تهدئة السعال والعلاج منه خاصة اذا كانت درجة السعال بسيطة، بينما اذا كانت بدرجة شديدة يجب الكشف لدي الطبيب لتحديد السبب الطبي لها.

طرق طبيعية لعلاج السعال

وفي رصد لأهم الطرق الطبيعية لعلاج السعال والكحه بحسب موقع Web Md

1-العسل الابيض

ملعقة صغيرة أو اثنتين من العسل قد تقلل إنتاج المخاط، كما يقتل العسل الجراثيم،  لكن تذكري أنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، وهو شكل نادر من التسمم الغذائي، عند الأطفال ولا يجب اعطائه أبدًا لأي طفل يقل عمره عن عام

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العسل الأبيض

 

2-المشروبات الساخنة

لن تخفف المشروبات الساخنة من صداع الرأس، لكنها يمكن أن تهدئ السعال بشكل أفضل بكثير من المشروبات بدرجة حرارة الغرفة

المشروبات الساخنة

3-الزنجبيل 

تظهر الأبحاث أن بعض المركبات النقية الموجودة داخل جذر الزنجبيل يمكن أن تعمل على استرخاء العضلات التي تضيق المسالك الهوائية. يمكنك تناول الزنجبيل نيئًا، أو يمكنك مزج جذر الزنجبيل المطحون مع العسل وتحريكه مع الشاي الساخن.

4- شرب الماء

إن شرب الكثير من الماء لا يخفف فقط من السعال ويبقيك رطبًا، ولكنه أيضًا يخفف المخاط في الحلق 

5-الماء الساخن

قد يساعد استنشاق البخار في علاج السعال لأنه يهدئ ويرطب الشعب الهوائية،  يمكنك أيضًا إضافة الزيوت العطرية مثل النعناع إلى الماء لمزيد من الراحة.

6-غسيل الانف بالمحلول الملحى

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال هو التهاب مجرى الهواء العلوي. 

ويساعد غسل الممرات الأنفية بشطف المياه المالحة، يمكن أن يقلل الالتهاب عن طريق التخلص من المهيجات وإزالة المخاط.

7- مستخلص البلسان

يمكنك تناول مستخلص البلسان كمكمل في كبسولات أو شراب. قد لا يخفف من السعال على الفور، لكن الدراسات تظهر أنه يمكن أن يجعله يختفي عاجلًا.

البلسان

8-الغرغرة بالمياه المالحة

عادة ما تكون الغرغرة بالمياه المالحة علاجًا لالتهاب الحلق، ولكنها تستحق التجربة لعلاج السعال أيضًا، يمكن للرطوبة الزائدة أن تخفف المخاط وتساعد على غسل الأشياء التي تهيج الحلق، مثلما يفعل الغسول الملحي للأنف. 

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