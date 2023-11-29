البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له.

وعبر قداسة البابا تواضروس عن امنياته للمرشح الرئاسي بالتوفيق، مؤكدًا على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمن لهم حق التصويت، الأمر الذي يسهم في بناء الوطن.

المصريون بالخارج يستعدون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية، ساعات قليلة وتنطلق عملية تصويت المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية فى 121 دولة داخل 137 لجنة حول العالم على مدار ثلاثة أيام 3،2،1 ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة وسط استعدادات مكثفة من قبل البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج ومتابعة دقيقة من سامح شكرى وزير الخارجية الذى أجرى أمس زيارة تفقدية مفاجئة إلى لمقر سفارة مصر في فرنسا، خلال مروره بباريس في اتجاهه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي تعقد لمناقشة التطورات في قطاع غزة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي بالسفارة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي تعقد للمصريين بالخارج.

Advertisements

الالتزام بقرارات وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات

وتجري عملية تصويت المصريين وسط الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر.

أول لجنة انتخابية

ووفقًا لفروق التوقيت، تعد السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون أول مقر انتخابي يفتح أبوابه، حيث تبدأ في استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية قرابة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، فيما تعد الدائرة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر مقر انتخابي يغلق أبوابه في تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

شروط تصويت المصريين في الخارج

وبحسب السفارة المصرية فى الكويت أكدت على أن ممارسة الحق الانتخابي يتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت السفارة إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيمًا أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.

غرفة عمليات وزارة الخارجية

وشكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

حقوق التصويت

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عامًا، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.