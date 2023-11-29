مهشم اليدين، الطفل المحرر محمد نزال يكشف تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال

قال الطفل محمد نزال المفرج عنه ضمن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، إنه تعرض لتهشيم متعمد ليديه خلال اقتحام الجنود الإسرائيليين لزنزانته، ويقول الأطباء إن الطفل يحتاج لزراعة بلاتين.

طفل محرر مهشم اليدين

وتم الإفراج عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، وعددها 30 أسيرًا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت حركة حماس سراح 11 اسرائيليًّا.

ومن ضمن الأطفال المفرج عنهم كان الطفل محمد الذي تظهر على يديه آثار اعتداء وحشي تعرض له في مصلحة السجون والوحدات الإسرائيلية الخاصة، خلال اقتحام عناصرها السجن، حيث تعرّض محمد يومذاك لاعتداء عنيف أدّى لتهشيم كلتا يديه، كما تم الاعتداء على رفاقه أيضًا.

Advertisements

وقال الطفل محمد: كانت وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالتعاون مع مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تقتحم السجون بشكل دوري تحديدًا بعد السابع من أكتوبر، وتقوم بالاعتداء علينا بالضرب المبرح وإطلاق الكلاب البوليسية والضرب بأعقاب البنادق، وسط منظر وحشي لا يمكن وصفه بالكلمات لا سيما وأننا كنا جميعًا من الأطفال".

وأضاف في إحدى ليالي الاقتحام المتكررة التي باتت نهجًا داخل السجون، دخلوا بأعداد كبيرة وبدأوا بالضرب وتكسير العظام، حاولت أن أدافع عن نفسي وهنا تهجم علي عدد كبير منهم وبدأوا بضربي بكل قوة خاصة على أطرافي، ما أدي لتكسيرعظامهما، مع ظهور كدمات وسحجات في كل أنحاء جسدي، ثم تركوني بعدها ملقى على الأرض دون علاج لمدة تزيد على 10 أيام.

وتابع الطفل المحرر:عشت أيامًا وليالي غاية في الصعوبة، فقد بدأ البرد يتسلل إلى جسمي وبدأت الجروح والكسور تشتد وكان الألم رهيبًا لا يمكن تحمّله، وكنت وما زلت غير قادرعلى تحريك يدي، وكان رفقاء السجن هم من يعتنون بي ويطعمونني ويقومون بإلباسي الملابس".