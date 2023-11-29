الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التطعيمات المطلوبة لسفر حجاج بيت الله الحرام، تعرف عليها

مناسك الحج،فيتو
مناسك الحج،فيتو

خاطبت غرفة شركات السياحة شركات السياحة العاملة بموسم الحج، لتوعية المواطنين بالتطعيمات المطلوبة لموسم الحج والتي أعلنت  عنها وزارة الصحة استعدادا للسفر إلي السعودية وعمل مناسك الحج.

اسعار برامج الحج السياحي

التطعيمات المطلوبة لسفر الحجاج

وتضمنت التطيعمات التي اعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للمواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج التالي:

  • تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 5 سنوات.
  • التوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

المحرومون من عمل مناسك الحج

وتضمنت الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة الصحة المصرية عدم التصريح بالسفر للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ المصابين بالأمراض التالية: -

Advertisements

  • مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.
  • مرضى تليف الرئة. 
  • حالات السمنة المفرطة المرضية. 
  • الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام.
  • السيدات الحوامل فى الشهور الأولى والأخيرة.
  • الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وكانت غرفة شركات السياحة ارسلت كتابا دوريا إلى كافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم الحج السياحي هذا العام، تضمن الكتاب الدوري إخطار الشركات بكافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة المصرية الخاصة بموسم الحج والمواطنين الراغبين في السفر للحج هذا العام.

ترتيبات موسم الحج السياحي

يأتي ذلك في إطار استعداد قطاع السياحة لموسم الحج وتنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بضرورة التزام الشركات والحجاج بكافة الاشتراطات الصحية لموسم الحج سواء الصادرة من وزارة الصحة المصرية او السعودية وذلك حرصا علي سلامة جميع الحجاج المصريين .

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام , وأكدت غرفة السياحة ان تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين مفتوح حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غرفة شركات السياحة موسم الحج الحج التطعيمات المطلوبة لسفر الحجاج مناسك الحج السعودية وزارة الصحة الالتهاب السحائي الانفلونزا الموسمية الحج السياحى موسم الحج السياحي

مواد متعلقة

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

شرط جديد لقبول تسجيل المواطنين بقرعة الحج السياحي

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

السياحة: تخصيص 58% من تأشيرات الحج السياحي لمتوسطي الدخل

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

أزمة بيراميدز، غياب عبد الله السعيد والكرتي عن مباراة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية