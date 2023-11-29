التطعيمات المطلوبة لسفر حجاج بيت الله الحرام، تعرف عليها

خاطبت غرفة شركات السياحة شركات السياحة العاملة بموسم الحج، لتوعية المواطنين بالتطعيمات المطلوبة لموسم الحج والتي أعلنت عنها وزارة الصحة استعدادا للسفر إلي السعودية وعمل مناسك الحج.

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التطعيمات المطلوبة لسفر الحجاج

وتضمنت التطيعمات التي اعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للمواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج التالي:

تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 5 سنوات.

التوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

المحرومون من عمل مناسك الحج

وتضمنت الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة الصحة المصرية عدم التصريح بالسفر للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ المصابين بالأمراض التالية: -

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مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام.

السيدات الحوامل فى الشهور الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وكانت غرفة شركات السياحة ارسلت كتابا دوريا إلى كافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم الحج السياحي هذا العام، تضمن الكتاب الدوري إخطار الشركات بكافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة المصرية الخاصة بموسم الحج والمواطنين الراغبين في السفر للحج هذا العام.

ترتيبات موسم الحج السياحي

يأتي ذلك في إطار استعداد قطاع السياحة لموسم الحج وتنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بضرورة التزام الشركات والحجاج بكافة الاشتراطات الصحية لموسم الحج سواء الصادرة من وزارة الصحة المصرية او السعودية وذلك حرصا علي سلامة جميع الحجاج المصريين .

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام , وأكدت غرفة السياحة ان تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين مفتوح حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج.