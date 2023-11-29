تعرف على تأثير آلاف الأطنان من المتفجرات على البيئة في غزة

تُنذر آلاف الأطنان من المتفجرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على المنازل والمربّعات السكنية في قطاع غزة، بكوارث كبيرة على البيئة في القطاع، وتُهدّد أكثر من مليوني فلسطيني بخطر الإصابة بالأمراض، علاوة على التأثير البيئي على المنطقة.

وأَلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على مناطق متفرقة من القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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وحسب المكتب، فإن "المتفجّرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع لم تُستخدم من قبل"، مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلّفته الحرب يعكس رغبة إسرائيل في جعل غزة غير قابلة للحياة، على حدّ تعبيره.

وفي السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن "حصة الفرد الواحد بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية تتجاوز الـ10 كليو غرامات من المتفجرات"، لافتًا إلى أن ذلك يعد حصيلة قياسية من القنابل.

وقال أستاذ علوم البيئية، يدعي عبد الفتاح عبد ربه في تصريحات، إن "المتفجرات التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، تمثل خطرًا بيئيًّا كبيرًا سواء على القطاع أو المنطقة بأسرها، خاصة في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المكوّنة لها".

وأوضح أن إسرائيل تستخدم مواد مجهولة في الصواريخ والقذائف التي تستخدمها بالقطاع، وهذا ما يفسر القوة التدميرية لتلك الصواريخ وقدرتها على مسح مربعات سكنية وقتل أعداد كبيرة من السكان".

ووفق رصد المختصين فإن طبيعة المتفجرات والروائح التي تصاحبها والغبار والأتربة تؤكد أن المواد المستخدمة غير معروفة، وربما تكون محرمة دوليًّا، خاصة وأن إسرائيل لها تاريخ في استخدام المواد المحرمة دوليًّا"، وفق قوله.

والجدير ذكره أن فلسطين بحاجة ملحّة لاستقدام خبراء ومختصين دوليين من خارج غزة، من أجل أخذ العيّنات وإجراء البحوث اللازمة لنحدّد بدقة الأثر البيئي لتلك المواد سواء على القطاع أو على المنطقة، خاصة الأثر المناخي